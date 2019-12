Muere la actriz Sue Lyon, la "Lolita" de Stanley Kubrick

Washington, 28 dic (EFE).- La actriz Sue Lyon, la icónica intérprete de la película "Lolita" dirigida por Stanley Kubrick, falleció en Los Ángeles (EE.UU.) a los 73 años de edad, informaron los medios locales este sábado.

Por el momento no se han precisado las causas del fallecimiento de la actriz, el pasado jueves.

Lyon rodó la polémica cinta, basada en la novela de Vladimimir Nabokov acerca de la relación entre un profesor de literatura obsesionado sexualmente con una joven adolescente.

Nabokov, tras ver el filme en la gran pantalla, la describió como "la perfecta ninfa"

Precisamente por su juventud, la actriz no pudo acudir al estreno de la película en Nueva York ya que aún no contaba con 16 años.

Tras el éxito de su debut cinematográfico, Lyon pasó a trabajar con algunos de los mejores directores de la década de 1960 como EN "The Night of the Iguana" con John Huston en 1964; o "7 women", la última película de John Ford.

A partir de los siguientes años, su carrera se ralentizó hasta dejar finalmente la actuación en 1980 con su último trabajo, la cinta de terror "Alligator".

Lyon, quien se casó cinco veces, ya había señalado su intención de cerrar pronto su carrera cinematográfica y en una entrevista en 1967 en The Pittsburgh Press afirmó que "le gustaría ser profesora de escuela, casarse y tener hijos".