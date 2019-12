Pasión por los colores: De la cámara de Efe a la piel de un hincha de Cerro

Montevideo, 20 dic (EFE).- Un tiro de esquina, un remate de cabeza, un golazo al ángulo y una celebración fotografiada por la Agencia Efe. La historia se escribió en una noche de Copa Libertadores y, aunque pasó en pocos segundos, Matías Castro, un hincha de Cerro, decidió inmortalizarla en su piel.

Richard Pellejero fue el actor principal de esa escena rodada dos años atrás, y a la que se sumó casi que por sorpresa, tal como cuenta a Efe en una charla dentro del estadio Luis Tróccoli de Montevideo días después de su retirada del fútbol profesional a los 43 años.

Aquella noche, perdiendo 0-1 ante el chileno Unión Española, el humilde Cerro tuvo un saque de esquina a favor y cuando Jorge 'Japo' Rodríguez fue a ejecutarlo, el centrocampista se encontraba fuera del área.

Sin embargo, instantes antes del centro, incentivado por un compañero y por el resultado en contra, Pellejero se anotó en la lista de cabeceadores y obtuvo el premio mayor.

El inmediato festejo de su gol, inmortalizado por el fotógrafo de la Agencia Efe en Montevideo, el venezolano Raúl Martínez, no significó solo un empate parcial -el choque acabó con derrota 2-3 para el modesto equipo uruguayo-, sino también un recuerdo que acompañará a Castro para siempre.

Esa instantánea y el amor por un equipo que para él es su "vida" lo llevaron hasta un trabajo de unas siete horas por parte de un tatuador, quien le replicó a su ídolo en el brazo derecho.

"El muchacho se reía porque me conoce, ha trabajado conmigo y sabe que estoy como loco por esta camiseta y cuando fui no dudó en hacerlo", dice Castro.

De ese largo y detallado trabajo, el fanático albiceleste cuenta que una de las cosas más complicadas fue encontrar una instantánea que lo convenciera, un problema que se solucionó cuando halló la elegida en la cuenta de Facebook de un amigo suyo.

"Yo les dije que están locos porque sinceramente es algo que van a llevar toda la vida", dice Pellejero sobre los hinchas que se tatuaron su imagen, al mismo tiempo que deja ver su felicidad por los "mimos" que recibe de parte de los seguidores de una institución a la que considera su casa.

En su misma línea, Martínez tampoco da crédito a lo sucedido con su fotografía, aunque celebra que esta haya servido "de inspiración" para alguien que ama el fútbol.

"Que un hincha use tu fotografía para dejársela por el resto de sus días en el brazo me causa más que satisfacción y no deja de sorprenderme", apunta.

Para Pellejero, el gesto de los seguidores es uno más de una hinchada a la que considera "distinta" a todas las demás por el esfuerzo que hace para acompañar siempre al equipo en cada circunstancia.

De la misma forma que habla de los seguidores, el exfutbolista también tiene grandes palabras para el club al que llegó a los 12 años y por el que pasó en cinco períodos diferentes en los que, afirma, vivió "más de las otras que de las buenas".

Sin embargo, también recuerda con mucha alegría que formó parte de planteles de Cerro que levantaron trofeos en segunda división y en primera, donde obtuvo una Liguilla Pre-Libertadores, un trofeo menor mediante el cual se clasificaba al mayor trofeo continental a nivel de clubes.

También se alegra de haber participado en torneos internacionales con el club de sus amores, de haberlo hecho en su estadio y de haber anotado, algo que considera "inolvidable".

Ahora, Pellejero mirará el fútbol desde afuera luego de una extensa carrera que lo llevó por Argentina, Chile y Ecuador.

Con la firme idea de poder ejercer como director técnico, el excapitán de Cerro aguardará ese momento disfrutando junto a su familia y recuperando algo del tiempo que relegó durante su extensa carrera, la que estará marcada para siempre en la memoria y, ahora, en la piel de sus fanáticos.

Santiago Carbone